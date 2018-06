Acri, Guzzetti: sono preoccupato per lo spread

Roma, 7 giu. - "Come si fa a non essere preoccupato. Sono preoccupato come cittadino". Lo dice Giuseppe Guzzetti, presidente Acri, a Focus economia di Sebastiano Barisoni su Radio 24 il giorno dell`inaugurazione del 24esimo congresso dell`Acri, l'associazione che riunisce le Fondazioni di origine bancaria e le casse di risparmio spa, tenutosi a Parma.

"Spread che sale significa pagare di più i prestiti che fanno al Governo italiano" - continua a Radio 24 - "Sono preoccupato come quei milioni di cittadini italiani che hanno investito in Bot e Cct, cioè in strumenti che sono assolutamente sicuri ma che comunque ci si aspetta un rendimento".