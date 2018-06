Governo, Patuelli: legislatura parta con costruttività razionale

Milano, 7 giu. - "Mi auguro che la legislatura parta con uno spirito di costruttività razionale". E' l'auspicio espresso dal presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, in occasione del suo intervento al congresso nazionale della Uilca a Milano.

"Non mi esprimo sui programmi e sulle dichiarazioni - ha spiegato - perché sto lontano dalla dinamica politica. Mi esprimerò soltanto sugli articolati e sui disegni di legge. Quando degli articolati di interesse bancario o finanziario valuterò e mi esprimerò in un'ottica esclusivamente giuridica, economica e non politica".