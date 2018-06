M5s Bari: grazie a ministro Bonafede per impegno su Palagiustizia

Roma, 7 giu. - Gli esponenti baresi del Movimento 5 stelle ringraziano il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede per l'impegno a "risolvere la situazione del Palagiustizia" nel capoluogo pugliese. Alla vista del minsitro di questa mattina hanno partecipato anche i senatori Gianmauro Dell'Olio, Vincenzo Garruti, Alfonso Ciampolillo, Bruna Piarulli, la consigliera regionale M5s Grazia Di Bari, il consigliere M5s al comune di Bari Sabino Mangano e i consiglieri municipali Davide De Lucia e Italo Carelli.

"Ringraziamo il ministro Bonafede - dicono in una nota congiunta - per aver messo al centro della della sua agenda politica la situazione del Palagiustizia di Bari e lo ringraziamo per averci messo la faccia e aver dimostrato serietà fin dalla sua prima uscita pubblica impegnandosi, personalmente, a risolvere la situazione. Un modo di fare che segna un enorme distacco con quanto accaduto in passato: la situazione del Palagiustizia è, infatti e purtroppo, figlia di una malagestio delle amministrazioni nazionali e locali che per anni hanno ignorato e trascurato una situazione che era tristemente nota, trasformandola in una vera e propria emergenza che continua ad umiliare purtroppo tutti gli operatori della giustizia non solo del capoluogo, ma dell'intera regione".

Concludono gli esponenti M5s: "Auspichiamo che gli amministratori locali possano mettere da parte qualsiasi colore politico e collaborare con il Governo nazionale per trovare una soluzione nell'interesse supremo della collettività. Al Ministro Bonafede vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro"