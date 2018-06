Roma, 7 giu. - "Non si usi la lotta alla corruzione come terreno di polemica politica". Così il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza in un passaggio del suo intervento a Monopoli durante un incontro con i cittadini in vista del voto di domenica. "La lotta alla corruzione deve essere un obiettivo di tutti. Sono stucchevoli le polemiche di queste ore sull'Anac e sul lavoro svolto da Cantone", ha aggiunto Speranza.