Meloni: Conte equipari spaccio droga a minori al tentato omicidio

Roma, 7 giu. - "Ribadiamo con forza la proposta di Fratelli d'Italia di equiparare il reato di spaccio ai minorenni al tentato omicidio, perché questo è: un attentato alla vita e al futuro dei giovani. Il nuovo governo ha detto di voler essere 'il cambiamento': inizi da qui, dalla ferma condanna alla droga, a chi spaccia e a chi si arricchisce in modo illegale sulla pelle dei ragazzi". Lo ha affermato in una dichiarazione la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

"Emergenza droga in Italia: secondo lo studio pubblicato oggi dall'Osservatorio europeo delle droghe siamo secondi in Europa per consumo di cannabis e quarti per consumo di cocaina, ed è ancora drammaticamente alto il numero di decessi per overdose. Questo - ha sottolineato la leader Fdi- è anche il risultato delle politiche lassiste della sinistra, che ha sempre tenuto un comportamento permissivo, se non compiacente, con la cultura della droga e dello sballo".