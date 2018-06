Fornaro: grazie a LeU aula Camera discuterà di incidenti lavoro

Roma, 7 giu. - "Grazie a Liberi e Uguali, che aveva inviato una lettera ai Presidenti di Camera e Senato lo scorso 20 maggio per sollecitare un dibattito parlamentare, il tema degli incidenti sul lavoro sarà affrontato dalla Camera il prossimo 14 giugno. Non passa giorno che nel nostro Paese non ci siano incidenti mortali sui luoghi di lavoro. I dati ci dicono che siamo a tre morti al giorno compreso il fine settimana: un vero e proprio bollettino di guerra. Il diritto alla salute e alla sicurezza va garantita a tutti i lavoratori e in tutti i luoghi di lavoro e per questo occorre riaffermare il ruolo pubblico di salvaguardia della salute e della sicurezza". Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali a Montecitorio Federico Fornaro.