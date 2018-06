Roma, 7 giu. - "Non riesco ad immaginare quali risultati il Professor Conte si aspettasse dall'autorità anticorruzione. In ogni caso al Presidente Cantone va la piena solidarietà per l'equilibrio e la fermezza con cui ha interpretato un ruolo inedito e complesso". Lo dichiara Gianfranco Rotondi segretario di Rivoluzione cristiana e vice presidente del gruppo Forza Italia alla Camera.