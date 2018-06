Governo, Vandelli: difficile tornare indietro su riforma popolari

Milano, 7 giu. - "Quando il dentifricio è uscito dal tubetto rimetterlo dentro è complicato". Con questa battuta l'amminsitratore delegato di Bper, Alessandro Vandelli, intervenuto al congresso nazionale Uilca, ha commentato l'intenzione annunciata dal nuovo governo di voler rimettere mano alle recenti riforme del sistema delle banche popolari e degli istituti di credito cooperativo. "Ormai siamo fuori tempo massimo per molti. Penso sia difficile cercare di tornare indietro. Noi ormai siamo una Spa e credo non si possa più tornare indietro", ha poi aggiunto.

Sempre al congresso Uilca, l'ex ministro Corrado Passera, fondatore e presidente esecutivo di Spaxs, ha dichiarato sullo stesso tema: "Rivedere e dividere sono concetti vaghi. Incoraggiare le grandi popolari a quotarsi è stata una idea giusta e non si può tornare indietro. Dividere invece la parte di investimento di capitale dall'attività di credito invece ha senso, ma trovo che sia già nei fatti".

Quanto al segretario della Uilca (il sindacato dei bancari della Uil) Massimo Masi ha detto: "A suo tempo noi in molte sedi ci eravamo espressi contro quella riforma, ma oggi credo davvero che se qualcuno pensasse di tornare indietro sarebbe molto difficile. Poi, magari il problema sarebbe per qualche banca che ancora non si è trasformata in Spa".