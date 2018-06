Governo, Passera: non darei sensazione considerare uscita da euro

Milano, 7 giu. - Secondo l'ex ministro Corrado Passera il nuovo governo italiano non dovrebbe dare la sensazione che l'Italia possa voler uscire dall'Europa e dall'euro, perché questo sarebbe molto dannoso per il Paese. Lo ha detto a margine del congresso nazionale della Uilca. "Non darei, perché sarebbe un gravissimo nocumento all'Italia, la sensazione che l'Italia possa anche soltanto considerare l'ipotesi di uscire dall'Europa e dall'euro".

"Ma in realtà - ha aggiunto - mi sembra che poi non lo voglia nessuno, fortunatamente".