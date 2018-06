Governo, Passera: favorire investimenti in infrastrutture

Milano, 7 giu. - Corrado Passera, da ex ministro, suggerisce al governo di favorire gli investimenti in Italia, soprattutto nel settore delle infrastrutture e in particolare nelle ferrovie. "Io sono convinto che l'Italia possa giocarsela sicuramente nel mercato globale. La performance delle Regioni del Nord lo sta a dimostrare, l'andamento sia degli investimenti che delle esportazioni in questi ultimi anni lo stanno a dimostrare, quindi guai a pensare che l'Italia non ce la possa fare da protagonista", ha dichiarato a margine del congresso nazionale della Uilca a Milano.

"Per fare questo, a mio parere - ha proseguito Passera - bisogna favorire in ogni modo gli investimenti sia privati che pubblici, in particolare nel settore infrastrutturale. Per esempio - ha detto - portare le ferrovie a discreta velocità, non necessariamente a grande velocità, in tutta Italia sarebbe una cosa da accelerare fortissimamente".