Ministro Difesa Trenta alla riunione ministeriale Nato

Bruxelles, 7 giu. - Il neo ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, è giunto questo pomeriggio alle 15.15 al Conference Centre del nuovo quartier generale della Nato a Bruxelles, per partecipare alla riunione del Consiglio del Nord Atlantico al livello ministeriale, prevista oggi e domani. Trenta non ha risposto alle sollecitazioni dei giornalisti che l'aspettavano e non ha rilasciato dichiarazioni. In precedenza aveva salutato il personale civile e militare italiano in servizio alla Nato.

Il ministro italiano ha intanto avuto tre incontri bilaterali, a margine della riunione ministeriale, il primo con il Comandante Supremo delle Forze Alleate in Europa (Saceur), il generale americano Curtis Scaparrotti, con il ministro della Difesa del Montenegro Predrag Bošković, e con la collega della Bosnia ed Erzegovina Marina Pendeš, secondo quanto riferisce l'account Twitter del Ministero della Difesa.