Gelmini: ha ragione Fontana, agente provocatore roba da Kgb

Roma, 7 giu. - "Ha ragione da vendere Attilio Fontana, governatore lombardo, a condannare l'uso dell'agente provocatore presente nel 'contratto' sottoscritto dal governo. E il riferimento al Kgb è puntuale perché racconta di una cultura che non ha niente a che fare con i valori liberali. Una vera e propria violazione delle libertà. Ma va detto che non c'è un utilizzo corretto di regole sbagliate. Mi auguro, con Fontana, che la Lega sappia imporre i valori del centrodestra, contro la cultura del sospetto e cancelli l'agente provocatore dal programma". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.