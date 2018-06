Roma, 7 giu. - "Il Governo ora è pienamente operativo e non ci sono più scuse, si occupi subito delle tematiche economiche. La nostra ricetta è quella di sempre: meno tasse. Siamo molto preoccupati perché le coperture delle tante promesse sembrano non esserci e ci preoccupa poi la politica dissennata sul 'no' alle infrastrutture strategiche per il Paese". Lo ha dichiarato al Tg1 Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e membro del Comitato di Presidenza del partito di Silvio Berlusconi.