Mulè (Fi): su grandi opere ministro Toninelli scagli prima pietra

Roma, 7 giu. - "A giudicare dalle prime dichiarazioni, è molto probabile che il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, passerà alla storia come il primo titolare di questo dicastero che invece di posare la prima pietra per l'avvio di lavori andrà nei cantieri in giro per l'Italia a togliere quelle già messe". È quanto dichiara Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia, primo firmatario di un'interrogazione presentata al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti insieme con tutti i parlamentari azzurri di Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto.

"Prigionieri come sono della loro visione preistorica, dirigenti e ministro del Movimento 5Stelle continuano a rilasciare dichiarazioni imbarazzanti su grandi opere come il Tav o infrastrutture fondamentali come il Terzo valico in Liguria o la Pedemontana lombardo-veneta. Il ministro Toninelli prenda coraggio: fare le grandi opere non è peccato, scagli pure la prima pietra...".