Pittella (Pd): per Ue serve idea di futuro, non le furbizie M5s

Roma, 7 giu. - "Ciò che manca oggi alla politica è un'idea di futuro. E questo bisogno è sempre più urgente anche e soprattutto perché viviamo una fase di cambiamenti vertiginosi. La Brexit, il declino dei partiti storici europei, le difficoltà dell'Unione europea e tutti gli altri fenomeni politici e sociali non sono elementi casuali ma specchi della fine di un ordine politico. Bisogna trovare nuove risposte, che non sono il furbesco e superficiale superamento di destra e sinistra, il terzismo di Di Battista o l'ecumenismo di Conte, ma risposte politicamente chiare, nette, che coniughino ambientalismo, socialismo, europeismo, democrazia, diritti e uguaglianza. Declinando al futuro questi temi, senza fomentare odio e chiusure culturali". Lo ha detto il Senatore Gianni Pittella, capogruppo Pd nella Commissione speciale per gli atti urgenti, intervenendo a Reggio Emilia alla Scuola della Democrazia, organizzata dal Gruppo dei Socialisti e Democratici nel Parlamento Europeo.