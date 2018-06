Grasso: Leu aderisce al Roma Gay Pride 2018

Roma, 7 giu. - Liberi e Uguali aderisce al Roma Pride 2018, in programma nella Capitale sabato 9 giugno. "Una società civile ed evoluta deve, necessariamente, fondarsi sul principio di uguaglianza previsto dall`articolo 3 della Costituzione della Repubblica che stabilisce che 'tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali'. In un momento in cui in Italia si sbandiera la discriminazione, questa è una iniziativa fondamentale per porre l'attenzione sulla tutela dei diritti civili". Così in una nota il leader e senatore di LeU Pietro Grasso.