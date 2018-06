Parlamento, Borghi: da M5S-Lega schizofrenia su commissioni

Roma, 7 giu. - "Se dovessimo titolare le prime ore di questa maggioranza in termine giornalistici, potremmo riassumerli così: 'Pronti, via stop!". Lo ha dichiarato Enrico Borghi, della presidenza del gruppo Pd alla Camera, nell'Aula della Camera, a proposito del ritardo nella formazione delle commissioni permanenti.

"Abbiamo assistito con imbarazzo - continua - alla richiesta avanzata da Lega e 5 Stelle prima del varo del governo, di insediare immediatamente le commissioni prima ancora che il governo giurasse. Ora, assistiamo alla richiesta, da parte delle medesime forze politiche, di rinviare l'insediamento delle stesse commissioni. E' del tutto evidente che siamo davanti a una schizofrenia, una schizofrenia di carattere politico: dobbiamo fermare il lavoro del Parlamento perché Lega e M5S non hanno ancora trovato un punto di convergenza su quello che loro in passato, riferito ad altri, hanno chiamato spartizione, accordi partitocratici e lottizzazione. Il risultato è che a 90 giorni dal voto il Parlamento non può ancora funzionare".

"Vogliamo stigmatizzare tutto questo comportamento e facciamo appello alla presidenza perché si metta subito il Parlamento nella condizione di funzionare", ha concluso.