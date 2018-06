Camera, Gelmini: costituire al più presto le commissioni

Roma, 7 giu. - "In capigruppo, come opposizione, abbiamo chiesto di costituire quanto prima le Commissioni permanenti per poter far funzionare il Parlamento. Ci rendiamo conto che tutto questo è legato, per quanto riguarda l'esecutivo, alla nomina dei viceministri e dei sottosegretari, però abbiamo chiesto al governo di fare presto perché si sono già persi 90 giorni in una crisi infinita, e quindi vogliamo, al più presto, essere messi nelle condizioni di lavorare. Mi sembra che su questo il presidente Fico fosse d'accordo". Lo ha detto Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, in un'intervista a Radio Radicale al termine della conferenza dei capigruppo di Montecitorio.