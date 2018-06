Fico: spazio a leggi di iniziativa popolare, contributo cittadini

Roma, 7 giu. - "Questa mattina a Montecitorio ho ricevuto una delegazione della Cgil, guidata dalla segretaria generale Susanna Camusso che ha chiesto questo incontro per illustrare la proposta di legge di iniziativa popolare sulla Carta dei diritti universali del lavoro. Una proposta che ha raccolto oltre un milione di firme ed è stata presentata alla Camera nella scorsa legislatura e che resta incardinata nella Commissione lavoro". Lo ha sottolineato, in una nota su Facebook, il presidente della Camera, Roberto Fico.

"Come ho già detto in passato, sono convinto - osserva la terza carica dello Stato - che le leggi di iniziativa popolare debbano avere il loro spazio di discussione certo in Parlamento. Questo non solo perché si tratta di strumenti che permettono di avvicinare le persone alle istituzioni, ma perché il lavoro stesso delle istituzioni può impreziosirsi grazie al contributo dei cittadini al dibattito pubblico".