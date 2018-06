Fico: assassinio di Sacko in contesto di insopportabile miseria

Roma, 7 giu. - Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha ricevuto questa mattina a Montecitorio una delegazione della Cgil, guidata dalla segretaria generale Susanna Camusso. E' lui stesso a darne notizia con un lungo post su Facebook, nel quale sottolinea i vari temi toccati nel corso del colloquio, fra i quali, spiega, "le morti sul lavoro e il contrasto al fenomeno del caporalato. Le difficili condizioni in cui sono costretti a vivere e lavorare i braccianti agricoli impegnati nelle raccolte nei campi non possono lasciarci indifferenti. Ed è in questo contesto di insopportabile miseria che si è consumato pochi giorni fa l`assassinio di Soumayla Sacko".

"Nel corso dell'incontro abbiamo affrontato quindi il preoccupante tema delle morti e degli incidenti sul lavoro, su cui occorre tenere alta l'attenzione. In primis - aggiunge - lo deve fare il Parlamento. A questo proposito vi annuncio che nella Conferenza dei capigruppo appena conclusa abbiamo stabilito che giovedì 14 giugno si terrà una informativa urgente sugli incidenti nei luoghi di lavoro da parte del Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio".