Governo, Fi Camera: da governo Conte zero impegni su grandi opere

Roma, 7 giu. - Il gruppo Forza Italia della Camera ha presentato un'interrogazione - a prima firma Giorgio Mulè, e sottoscritta anche dal capogruppo Mariastella Gelmini e da tutti i deputati azzurri di Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto - al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, in merito alla posizione del neonato governo gialloverde sulle grandi opere nel nostro Paese, anche in seguito a diverse dichiarazioni degli esponenti del Movimento 5 stelle (Toninelli compreso) e alla lettura del cosiddetto 'contratto' del cambiamento.

I parlamentari azzurri chiedono di sapere se "il ministro possa fornire una lista dettagliata delle opere ritenute 'inutili' e se possa in particolare confermare che il governo ritenga il Terzo Valico una 'infrastruttura devastante' e se questa opera sia già inserita tra quelle da abolire. Se sia già a conoscenza dell'arco temporale in cui si procederà alla cosiddetta 'valutazione costi/benefici' e, in attesa di tale valutazione, se il ministro intenda adottare misure sospensive con riguardo agli appalti in essere. Se il governo intenda rivolgersi ad un soggetto esterno per le richiamate valutazioni e nel qual caso attraverso quali modalità e secondo quali criteri si intenda assegnare tale incarico".

Chiedono, infine, di sapere "quali sono i criteri in base ai quale sarà valutato il rapporto costo/benefici per le opere in oggetto". "In questi primi giorni stiamo assistendo - affermano i deputati di Forza Italia - all'indeterminatezza del governo Conte sul tema delle grandi opere. Zero chiarezza, zero parole nei suoi interventi in Aula, impegni annacquati nel programma del suo esecutivo. Non vorremmo che il neonato governo abbia nel blocco delle infrastrutture una delle sue mission. Serve certezza, serve serietà. Le grandi opere non sono solo occasione di occupazione e di sviluppo, ma anche un volano fondamentare per la crescita e per il peso internazionale del nostro Paese".