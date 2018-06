Cologno Monzese (MI), 7 giu. - Ieri da parte del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "ho sentito parlare di conflitti di interesse e non solo di uno e non in modo ideologico, ben venga una legge se riguarda tutti i conflitti di interesse". Così l'Ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, a margine della presentazione dell'offerta del gruppo per i Mondiali, in riferimento al discorso sulla fiducia del neo premier ieri alla Camera.