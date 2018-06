Fisco, Di Maio (Pd): fuori realtà chi vuole aumento Iva

Roma, 7 giu. - "Sostenere il commercio è fondamentale per la nostra economia. Per farlo occorre insistere sulla strada della semplificazione, riduzione delle tasse, redistribuzione dei redditi confermando gli 80 euro in busta paga che da 4 anni oltre dieci milioni di italiani percepiscono ogni mese grazie ai provvedimenti approvati". Lo dichiara Marco Di Maio, deputato del Partito democratico, a margine della assemblea generale di Confcommercio a Roma.

"Chi pensa - continua - come sostenuto dal prof. Giovanni Tria, oggi ministro dell'Economia, che si possa aumentare l'Iva per finanziare la flat tax a scapito di piccoli imprenditori e redditi più bassi, vive fuori dalla realtà. L'appello lanciato dal presidente Sangalli all'assemblea di Confcommercio è una voce che rappresenta il pensiero di moltissimi imprenditori: non cada nel vuoto. L'Iva non va aumentata e pur dall'opposizione sosterremo i provvedimenti che ne scongiureranno l'incremento. Perché non è una questione di parte, ma un impegno a favore di tutto il Paese: cittadini, famiglie, imprese".

"L'Italia non deve perdere autorevolezza sul piano europeo e internazionale per condurre una battaglia per l'armonizzazione dei sistemi fiscali che non penalizzi chi vive, lavora e investe in Italia dovendo concorrere con multinazionali che producono utili in Italia con tassazioni estere da paradisi fiscali", conclude.