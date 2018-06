Governo, Quartapelle: qualcuno deve ripagare favori fatti da Mosca?

Roma, 7 giu. - "Con il solo annuncio fatto dal presidente Conte di voler togliere le sanzioni alla Russia, il governo è già riuscito a farci passare per alleato inaffidabile tra i nostri partner europei e negli Stati Uniti". Lo dichiara Lia Quartapelle, deputata del Partito democratico, a proposito delle parole pronunciate ieri dal premier Conte alla Camera.

"L'unico apprezzamento - continua - rispetto a questa proposta arriva puntualmente da parte del ministero degli esteri russo. E' inutile che Di Maio provi oggia convincerci del contrario, che togliere le sanzioni faccia bene all'industria italiana e non danneggi le relazioni con gli alleati: essere vicini a Putin e entrare in conflitto con i nostri alleati farà dell'Italia un paese più debole, più fragile e isolato. Il governo vuole fare un regalo a chi vuole una Italia più lontana dall'occidente e un'Europa divisa. Un vero danno per i cittadini italiani".

"Resta il dubbio, non fugato dalla mancata replica del presidente Conte in Aula ieri e sul quale non si esprime neanche Di Maio oggi, sul perché il governo si ostini a adottare questa decisione contraria agli interessi dell'Italia. Forse proprio perché invece uno degli alleati di governo deve ripagare qualche favore a Mosca", conclude.