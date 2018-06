Fisco, Squeri (Fi): battaglia su Iva per rilancio Paese

Roma, 7 giu. - "Nella sua relazione all'Assemblea di Confcommercio il Presidente Sangalli ha compiuto un'analisi puntuale e importante delle aspettative nutrite dal mondo dell'impresa. Soprattutto, ha tracciato un quadro esaustivo del momento delicato della nostra economia e delle priorità che dovranno indirizzare l'azione del governo". Lo dichiara il deputato di Forza Italia Luca Squeri a margine dell'Assemblea annuale di Confcommercio. "No all'aumento dell'Iva e mai più clausole così pericolose per la nostra economia in legge di bilancio: questa è, dunque, la battaglia che Forza Italia porterà avanti in Parlamento, consapevole che non può esserci crescita se continuano ad aumentare le tasse" , conclude.