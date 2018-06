Decreto su incentivi a imprese in aula Camera il 13 giugno

Roma, 7 giu. - L'aula della Camera affronterà la discussione generale sul decreto per gli incentivi alle imprese mercoledì 13 giugno, al termine delle votazioni per la sostituzione del vicepresidente Lorenzo Fontana (Lega) e del questore anziano Riccardo Fraccaro (M5S), entrati a far parte del governo Conte. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

I lavori d'aula sul provvedimento proseguiranno giovedì 14. Nella settimana successiva, lunedì 18 giugno, la seduta pomeridiana della Camera sarà dedicata alla discussione generale sul decreto Alitalia. Mercoledì 19, a partire dalle 9.30, i deputati avvieranno l'esame del Documento di Economia e Finanza. Il giorno successivo, 20 giugno, le sedute antimeridiana e pomeridiana saranno dedicate al decreto Alitalia. Nel mezzo, primo question time della legislatura in programma alle 15. Al termine dei lavori su Alitalia, l'aula sarà chiamata a votare sulle dimissioni da deputato di Guido Crosetto (FdI).