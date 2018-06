Governo, Fiano (Pd): preoccupazione sul patto Salvini-Zheleznyak

Roma, 7 giu. - "L'intrigo che emerge anche dalle notizie fornite dagli organi di informazioni riguardo il contenuto dell'accordo stipulato tra Salvini e Zheleznyak, deputato di Russia Unita legato a Putin, è motivo di seria preoccupazione". Lo dichiara il deputato dem Emanuele Fiano, della presidenza del gruppo Pd della Camera.

"In quell'accordo - aggiunge - si parla infatti di 'scambio di informazioni' tra i due partiti e l'attuale titolare del ministero dell'Interno, snodo nevralgico di questioni inerenti la difesa della sicurezza nazionale. Una vicenda che, a prescindere dalla volontà politica espressa dal nuovo governo di una svolta contraria all'accordo dei Paesi europei sulle sanzioni alla Russia, desta preoccupazioni proprio per il merito dei contenuti dell'accordo e per una sorta di possibile doppia fedeltà di un ministro della Repubblica a un patto stipulato con una potenza straniera. Per questi motivi stiamo depositando un'interrogazione urgente che chiede al ministro un irrinunciabile chiarimento nell'Aula della Camera".