Roma, 7 giu. - Il Parlamento si riunirà in seduta comune il 19 luglio per l'elezione degli otto componenti "laici" del Consiglio superiore della magistratura (tra i quali viene poi eletto dal plenum del Csm il vicepresidente), il cui mandato quadriennale è in scadenza. E' quanto è emerso al termine della seduta della conferenza dei presidenti di gruppo della Camera. La notizia sarà pubblicata in Gazzetta ufficiale.