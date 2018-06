Sisto (Fi): visita Bonafede a palagiustizia Bari non sia passerella

Roma, 7 giu. - "La visita di Bonafede a Bari non si riduca solo a una passerella da 'Mister Giustizia 2018'. La tendopoli al Palagiustizia non fa solo 'impressione', come ha avuto modo di constatare il ministro: è una situazione grave, indegna di un Paese civile, che compromette l'attività giudiziaria e con essa i diritti fondamentali dei cittadini". Lo dichiara il deputato Francesco Paolo Sisto, coordinatore di Forza Italia per Bari città e provincia.

"Le pacche sulle spalle - aggiunge - non servono: è necessario prendere provvedimenti immediati su quella che è una vera e propria emergenza. Così come ci aspettiamo che chi ha causato la situazione attuale si assuma le proprie responsabilità. Per questo è paradossale la presenza alla visita del Ministro del sindaco Decaro dopo che il Comune, per anni, si è opposto al progetto di realizzazione di quella cittadella giudiziaria che oggi avrebbe evitato questo scempio . Ora, comunque, è il momento di agire, abbandonare ogni retorica e verificare se il tanto osannato governo del cambiamento non sia tale solo di facciata", conclude.