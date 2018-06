Governo, Brunetta: ieri brutta giornata per Parlamento e democrazia

Roma, 7 giu. - "Brutta giornata ieri per il Parlamento e per la democrazia italiana. Un presidente del Consiglio improbabile, illegittimo, che si autodefinisce avvocato del popolo italiano, ma che non ha avuto il coraggio e l'avventura di stare in mezzo al popolo e farsi eleggere dal popolo. Uno che bara sul proprio curriculum, un uomo che è stato proposto da una coalizione estemporanea che non si è presentata come tale al popolo italiano lo scorso 4 marzo, ma che ha sommato semplicemente i voti e le percentuali ottenute in una campagna elettorale in cui i due singoli partiti, Lega e M5s, si sono fatti la guerra, con programmi diversi, appartenendo a due schieramenti diversi. Un uomo che è stato proposto da una maggioranza che non ha vinto le elezioni". Così Renato Brunetta, deputato di Forza Italia, in un'intervista a Radio Radicale, commentando il discorso del premier Giuseppe Conte di ieri a Montecitorio per il voto di fiducia al governo.

"Sinceramente la giornata di ieri - prosegue - è stata una giornata amara per la democrazia parlamentare, che fa venire i brividi. Ha tutti i presupposti di un percorso manettaro, giustizialista, statalista, assistenzialista, peronista e pericoloso. Pericoloso non solo per l'economia italiana, ma pericoloso per la democrazia italiana".

"Non prenderei sottogamba, come dato folkloristico, i lapsus, le battute, le dimenticanze, il tono, gli errori, le citazioni sbagliate, l'irritazione arrogante di certi passaggi. Sono il segno - conclude - di una cultura, o meglio di una incultura democratica, che deve far riflettere".