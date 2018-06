Fisco, Rotta (Pd): Di Maio cancella cose che non ci sono più

Roma, 7 giu. - "Di Maio fa proclami annunciando di voler cancellare lo spesometro, gli studi di settore e il redditometro, peccato che siano già stati eliminati dal precedente governo". Lo afferma Alessia Rotta, vicepresidente vicaria dei deputati del Partito Democratico, commentamdo le dichiarazioni del vicepremier durante l'assemblea di Confcommercio.

"Dov'era Di Maio - osserva - quando è stata approvata la legge di Bilancio 2018 che ha previsto l'eliminazione dello spesometro a partire dal 1° gennaio2019? Anche gli studi di settore - spiega la deputata Dem - sono già stati mandati in soffitta e il redditometro di fatto non esiste più da tempo".

"Di fronte alle promesse retoriche di Di Maio c'è da chiedersi se veramente non è a conoscenza del superamento di queste misure, e allora gli consiglio di studiare di più, o se è in malafede. In ogni caso - conclude Rotta - a farne le spese sono i cittadini italiani, tutti, che ora rappresenta".