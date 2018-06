Fico scrive ai gruppi, sollecito su membri commissioni

Roma, 7 giu. - Il presidente della Camera, Roberto Fico, invierà oggi una lettera ai gruppi parlamentari per sollecitare l'indicazione dei componenti delle commissioni permanenti. Lo riferiscono fonti parlamentari di Montecitorio.

Si tratta di un adempimento necessario per l'avvio effettivo dei lavori, anche se alcuni appuntamenti per le sedute dell'aula nelle prossime settimane sono stati già fissati nella conferenza dei capigruppo appena conclusa. Nel corso della riunione, il ministro per i rapporti con Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha preso tempo, ma, secondo quanto ha raccontato chi vi ha preso parte, ha assicurato che gli organici del Governo (con la nomina di viceministri e sottosegretari) dovrebbero completarsi entro la prossima settimana.

Dopo questo passaggio, i gruppi di maggioranza potranno risolvere il puzzle delle presidenze delle commissioni parlamentari e quindi avviare il lavoro di tutti gli organismi anche alla Camera.