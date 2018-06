Di Maio a Pomigliano d'Arco: serve sinergia Stato-privati -2

Pomigliano d'Arco, 7 giu. - "Sono venuto qui - spiega Di Maio - per testimoniare tutta la mia collaborazione verso realtà come queste, la volontà di farle crescere con un occhio specifico al Sud Italia per far crescere anche il Nord, perché il Nord non ce la può fare da solo se non risolviamo la questione delle regioni del Sud".

Quando un cronista gli fa notare che esistono moltissime realtà industriali in crisi, il ministro assicura: "mi interesserò di tutti i dossier. E' chiaro che ci stiamo lavorando non dal giorno dopo la fiducia, ma dal giorno prima la fiducia in parlamento". Dunque, se "questo (Leonardo, ndr) è un esempio di modello che funziona e può funzionare ancora meglio e sempre di più con l'aiuto, anzi, con il supporto dello Stato e del governo" ci sono "tante realtà in sofferenza, nel Sud, nel Centro, nel Nord. Di sofferenze ne vedo tantissime".

"Ieri sera - racconta - una persona è venuta a cospargersi di benzina sotto casa mia, un operaio che ha perso il lavoro dopo sentenza della Corte di Cassazione. Sono andato a trovarlo in ospedale e gli ho detto: 'per ora hai la mia vicinanza umana. Tra un po' avrai anche la vicinanza del governo con atti legislativi'". Una sottolineatura del ministro è quella di agire "con responsabilità, e senza annunci. Su queste questioni si agisce, non si annuncia". Di Maio torna a parlare dello stabilimento di Leonardo: "può essere un modello di sviluppo nelle regioni del Sud e dobbiamo continuare a farle crescere con un governo che rema nella direzione delle politiche industriali e non contro, o in maniera neutrale. Quindi tifiamo per realtà come queste e se gli italiani tifano per il nostro governo, tutti quanti insieme possiamo creare più occasioni di lavoro per tanti giovani e anche per i meno giovani. Perché la persona che ieri si è cosparso di benzina sotto casa mia ha oltre 55 anni e questa è una generazione che ha seri problemi a trovare lavoro e dobbiamo star loro vicini perché hanno figli a casa e a volte anche nipoti da sostenere".