Governo, Gasparri: rivedere codice appalti e banche popolari

Roma, 7 giu. - "Se si metterà mano alle normative riguardanti le banche popolari, noi daremo un contributo positivo e costruttivo. Perché il nuovo governo farebbe bene a smantellare le scelte sbagliate fatte nel passato. Forza Italia ha posizioni chiarissime e le esporrà in parlamento con immediatezza". Lo dichiara in una nota il senatore di Fi, Maurizio Gasparri.

"Così come - aggiunge - abbiamo valutato positivamente qualche cenno critico circa le funzioni dell'Anac. Riteniamo che la lotta alla corruzione sia primaria ma che le norme vigenti rischiano di paralizzare le imprese. Lo stesso codice degli appalti va rivisto evitando che si punti agli 'appalti zero' con procedure troppo farraginose. La nostra opposizione è dura e decisa ma non ci esime da un confronto positivo e costruttivo su temi concreti della vita del Paese. Come il codice degli appalti, l'Autorità anticorruzione, la necessità di dare respiro e operatività alle banche popolari", conclude.