Conte alle Fondazioni:traguardi ambiziosi, cambiare è progredire

Parma, 7 giu. - Le fondazioni di origine bancaria hanno raggiunto "traguardi nuovi e ambiziosi, sempre al servizio delle comunità di riferimento e dell'Italia tutta". Lo afferma il premier Giuseppe Conte in un messaggio inviato al presidente dell'Acri, Giuseppe Guzzetti, per il 24esimo congresso dell'associazione delle fondazioni.

"Avete voluto dedicare il vostro congresso - sottolinea Conte - al tema 'Identità e cambiamento'. Credo che siano due ingredienti fondamentali da tenere sempre nella dovuta considerazione. L'identità rappresenta il nostro ancoraggio al terreno, le nostre radici, il nostro punto di riferimento. Il cambiamento rappresenta un processo dettato dalla consapevolezza che vi è un potenziale non ancora sfruttato per trasformarsi in meglio; una opportunità se non addirittura, a volte, una necessità: è anche l'elemento che vorremmo caratterizzasse il nostro governo".

"E infatti l'identità - aggiunge il presidente del Consiglio - senza la capacità di evolvere per trovare nuove strade e nuove opportunità, per crescere e migliorarsi, per guardare al futuro con coraggio e speranza, rischia di essere una sterile eredità. Il cambiamento è necessario se si intende progredire".