Di Maio a Pomigliano d'Arco: serve sinergia Stato-privati

Pomigliano d'Arco, 7 giu. - Attenzione alle realtà industriali d'eccellenza, soprattutto quelle che sono allocate nel Sud, impegno nel seguire con grande attenzione tutte le realtà in crisi (a Sud ma anche al Centro e al Nord), volontà di intervenire con i fatti e non con gli annunci, soprattutto quando a essere senza lavoro sono persone ultracinquantenni (come l'operaio della Fiat licenziato con sentenza della Cassazione che ieri sera si è cosparso di benzina e si è dato fuoco proprio sotto casa Di Maio), particolare attenzione al Mezzogiorno perché da solo il Nord non può farcela. Sono i proponimenti del ministro per lo Sviluppo Economico e il Lavoro, Luigi Di Maio, che questa mattina ha visitato parte degli stabilimenti di Leonardo che proprio ieri ha celebrato la realizzazione della fusoliera n. 1500.

Il vice premier, nella sua città natale da ieri sera (è andato anche in ospedale per incontrare l'operaio che ha inscenato la clamorosa protesta contro la definitiva sentenza di licenziamento), arriva nello stabilimento poco dopo le 7 del mattino. Ad accoglierlo l'ad Alessandro Profumo e il presidente Gianni De Gennaro, ex Capo della Polizia. Il ministro incontra dirigenti e funzionari, poi gli operai che lo aspettano vicino agli hangar e lo salutano con "Luigi, Luigi". Visita alcuni reparti produttivi e si ferma sotto una delle fusoliere pronte per la consegna. Ai giornalisti che lo attendono Di Maio espone i principi che intende seguire nell'esercizio del suo ruolo di ministro partendo dalle realtà effettive.

"Il lavoro lo creano le imprese, le industrie e come ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico sono a fianco di tutti gli stabilimenti industriali, di tutte le piccole e medie imprese, di tutte le realtà produttive che creano lavoro. Nel Sud, nello specifico, stabilimenti e aziende partecipate dello Stato non hanno solo una grande funzione industriale, nel mondo e in Italia, ma hanno anche una grande funzione sociale: per mantenere i posti di lavoro e farli crescere". E' dunque auspicabile una "sinergia tra lo Stato, le sue aziende partecipate, quelle dell'indotto, i piccoli e medi imprenditori creeranno sempre più opportunità di occupazione". "Obiettivo, e dovere, verso i cittadini è quello di creare lavoro, crearlo sempre più stabile e questo si può fare se c'è partnership tra lo Stato, i privati e coloro che portavano avanti insediamenti industriali importanti come questo".