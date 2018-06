Roma, 7 giu. - "E' improcrastinabile lo stop all'aumento dell'Iva. Sarebbe una batosta per il mondo del commercio e anche per i consumatori. Il Governo assicuri tempi certi per raggiungere questo risultato che è nell'interesse della nostra economia". Lo afferma in una nota Antonio De Poli, presidente nazionale Udc, commentando il dibattito in Assemblea Confcommercio.