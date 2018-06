Roma, 7 giu. - "Mi sembra che il ministro Di Maio sia stato chiaro. Ha detto che l'Iva non aumenterà per la felicità dei nostri amici di Confcommercio. Siamo anche noi in linea su questa posizione". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, al termine dell'assemblea generale di Confcommercio.