Bernini (Fi): su stop aumento Iva aspettiamo esecutivo sui fatti

Roma, 7 giu. - "L'appello del presidente di Confcommercio Carlo Sangalli sullo stop all'aumento dell'Iva deve essere condiviso parola per parola. Parlano i numeri. Le famiglie e l'intero indotto del commercio, cuore e tessuto produttivo del nostro Paese, hanno troppo sofferto per gli errori degli ultimi governi di centrosinistra e debbono essere supportati sotto il profilo economico ma soprattutto fiscale. Forza Italia come opposizione responsabile incalzerà il nuovo esecutivo sulla concretezza e sulla prova dei fatti e vigilerà affinché non si fermi al mero -inutile- annuncio di comunicazione propaganda". Lo dichiara in una nota Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.