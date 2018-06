Usa, Nevi (FI): bene Ue su dazi, no a guerra commerciale

Roma, 7 giu. - "Fa bene l`Unione Europea a rispondere alla follia dei dazi americani con i contro-dazi per difendere le nostre produzioni, dall`acciaio ai prodotti agroalimentari, ma, come ha giustamente detto il presidente Tajani, nessuno può permettersi una guerra commerciale. E` quindi assolutamente necessario che il Governo italiano faccia di tutto con i partner europei per scongiurare questo enorme pericolo. Da questo dossier, si capisce che l`Europa è necessaria e ci indica l`importanza di una Europa unita e compatta, che sia in grado di dialogare con il Governo americano ribadendo la necessità che, anche su questi temi, ci sia un `patto` atlantico vero e forte, altrimenti poi come ci può chiedere l`America di essere duri sulle sanzioni alla Russia?". Lo afferma in una nota Raffaele Nevi, deputato di Forza Italia.