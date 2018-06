Governo, Bonafè: Lega-M5s useranno Ue come scudo loro fallimenti

Roma, 7 giu. - "In Europa stiamo aspettando il nuovo governo alla prova dei fatti e vorrei ricordare che proprio qua a Bruxelles Di Maio siede nel gruppo di Farage, che di fatto ha portato la Gran Bretagna fuori dall'Unione, mentre Salvini siede con la sovranista Le Pen. Per quanto riguarda il contratto di governo la mia sensazione è che sarà molto complicato realizzare tutto quello che hanno promesso in campagna elettorale, tanto che ad oggi non sono previste le coperture. Di Maio e Salvini temo utilizzeranno l'Europa come lo scudo per difendersi dai loro fallimenti". Lo afferma l'euredeputata del Pd, Simona Bonafè, ospite ad Agorà.