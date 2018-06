Fisco, Mandelli (FI): battaglie Confcommercio sono le nostre

Roma, 7 giu. - "Assemblea di Confcommercio 2018 Forza Italia si batterà per la disapplicazione delle clausole di salvaguardia. Aumentare l'IVA vuol dire decidere di bloccare la ripresa del Paese @Confcommercio". Lo scrive su Twitter il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli, che poi prosegue: "Le necessità del Paese messe in luce dal Presidente Sangalli corrispondono alle battaglie che Forza Italia porta avanti da tempo. Penso allo stop all'aumento dell'Iva ma anche alla necessità di un'incisiva riduzione della pressione fiscale attraverso il taglio alla spesa pubblica improduttiva. La fase di rallentamento dell'economia, evidenziata dall'Istat, impone concretezza e scelte chiare. Non è più il momento della campagna elettorale ma è giunto quello dei fatti".