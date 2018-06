Fontana: introdurre agente provocatore? Ipotesi raccapricciante -2

Milano, 7 giu. - "E' estramamente pericoloso, lo contesto nella maniera più assoluta: spero che Lega e M5S rivedano il Contratto in quella parte che ritengo assolutamente non accettabile, non garantista per un Paese democratico". Ha proseguito Fontana parlando con i cronisti al termine dell'incontro, ribadendo che la l'istituto dell'agente provocatore "sia qualcosa che rischia di poter degenerare, che può essere usato in maniera corretta ma che rischia di diventare qualcosa di estremamente preoccupante e pericoloso".

"Non dimentichiamo che i principali esempi di agenti provocatori, sono stati nei regimi totalitari, dai nazisti, nella Stasi e nel Kgb" ha aggiunto il governatore lombardo, concludendo che "l'uso improprio può portare a forme di violazione della libertà e della verità, perché si può costruire una verità come si vuole".