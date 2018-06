Parma, 7 giu. - Il nuovo governo "ha tra le sue priorità la difesa del risparmio, in tutte le sue forme, così come garantito dall'articolo 47 della Costituzione". Lo afferma il ministro dell'economia Giovanni Tria in un messaggio inviato al presidente dell'Acri, Giuseppe Guzzetti, per il 24esimo congresso dell'associazione delle fondazioni di origine bancaria.