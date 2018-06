Roma, 7 giu. - "Condividiamo le parole del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli: 'sull'Iva non si tratta e non si baratta'. Lo stop al suo aumento sarà uno dei primi banchi di prova del nuovo esecutivo. Il governo non può scappare e inventare scuse. Cittadini e imprese vogliono chiarezza". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.