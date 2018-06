Governo, Lucaselli (Fdi): Italia non è Paese evasori

Roma, 7 giu. - "Non è accettabile l'immagine di un'Italia dove sono tutti evasori. Io ho l'idea di un'Italia dove ci sono tanti piccoli e medi imprenditori, tanti commercianti che pagano le tasse pur tra mille difficoltà". Lo ha detto la deputata di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli ad Agorà.

"L'evasione -prosegue- è senz'altro un problema che esiste e per combatterla bisogna agire su due direzioni. Da un lato, intervenire sul livello di pressione fiscale, dall'altro, certezza della pena". Quanto alla flat tax, prosegue: "In campagna elettorale il centrodestra unito aveva promosso una tassa piatta con una sola aliquota. Il programma Lega-5M5s dice una cosa diversa e peraltro dal presidente del Consiglio non c'è stata chiarezza sui tempi", conclude.