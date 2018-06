Mattarella: fondazioni ancore per il Paese, difendono risparmio

Parma, 7 giu. - Le fondazioni di origine bancaria sono preziose per il paese perché contribuiscono alla crescita economica e alla tutela del risparmio degli italiani. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo cui le fondazioni sono "attori e non spettatori del cambiamento, nello svolgere la missione di tutela dei patrimoni, di difesa del risparmio nel suo impiego per obiettivi di crescita economica e di inclusione culturale e sociale".

"Il contributo - ha sottolineato Mattarella al 24esimo congresso dell'Acri - che date alla stabilità finanziaria, elemento prezioso per l'intero paese, anche nella vostra qualità di investitori di lungo termine, fa delle fondazioni una delle àncore su cui l'Italia può contare per il proprio futuro. Le fondazioni favoriscono il benessere delle comunità e contribuiscono allo sviluppo del paese. La Repubblica vi è grata per il vostro lavoro".