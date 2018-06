Schifani: Fi fa suo appello presidente Sangalli su clausole Iva

Roma, 7 giu. - "Forza Italia fa proprio l'appello lanciato oggi da Confcommercio e chiede al governo come intende intervenire per scongiurare l'aumento dell'Iva. Ha ragione, infatti, il presidente Sangalli quando dice che l'aumento dell'Iva sarebbe una beffa viste le tante promesse, peraltro vaghe, che il governo ha ripetuto in questi giorni in Parlamento". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia Renato Schifani.

"E' finito il tempo degli annunci, ora il presidente del Consiglio ed il ministro dell'Economia devono mettere in campo misure specifiche che consentano di sterilizzare l'aumento dell'Iva, che colpirebbe in maniera pesante proprio il commercio e più in generale i consumi. Come Forza Italia saremo vigili e non permetteremo che nuove tasse ricadano sui cittadini, perchè il rilancio della nostra economia passa per una riduzione della pressione fiscale ed una crescita della domanda. Perciò il governo si attivi subito e comunichi al Parlamento quali misure intenderà prendere per bloccare l'aumento dell'Iva", conclude.