Fontana: centri chiusi per rimpatrio migranti sono ipotesi giusta

Milano, 7 giu. - "Dopo che si è accertato che l'immigrato non ha il diritto di essere accolto, non si può abbandonarlo a se stesso dicendogli 'vai', perché diventa una situazione pericolosa per lui e per la collettività. Credo, quindi, che se il senso di questi centri sia quello di tenerli insieme allo scopo di poterli accompagnare è un'ipotesi giusta. Io sono rispettoso della legge, vedremo di chi sono le competenze e poi valuteremo". Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano un commento sull'ipotesi del governo di aprire in ogni regione centri "chiusi" per il rimpatrio dei migranti, a margine di un'iniziativa al Palazzo delle Stelline a Milano.