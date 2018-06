Mattarella: responsabilità comune consolidare fiducia e... -2

Roma, 7 giu. - Mattarella ha insistito sul fatto che "occorre un impegno condiviso per favorire l'imprenditorialità e le prospettive di sviluppo, con investimenti in infrastrutture, innovazione e formazione per rendere il nostro sistema più competitivo nel quadro europeo, nella riconfermata sostenibilità delle finanze pubbliche".

"Le rappresentanze di impresa giocano un ruolo fondamentale per creare una consapevolezza diffusa, anche nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, del valore delle risorse che possono essere messe in campo nell'interesse generale del paese", ha concluso il presidente della Repubblica.